В Касимовском районе пропал 79-летний мужчина

В деревне Темгенево Касимовского района пропал 79-летний Николай Демьянов. Он ушел из дома в понедельник, 21 мая, около 14:00. С тех пор его никто не видел, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.
Был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны и галоши.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700- 54-52 или 112.