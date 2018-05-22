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18:08, 22 мая 2018 213
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В Касимовском районе пропал 79-летний мужчина

В Касимовском районе пропал 79-летний мужчина

В деревне Темгенево Касимовского района пропал 79-летний Николай Демьянов. Он ушел из дома в понедельник, 21 мая, около 14:00. С тех пор его никто не видел, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Он не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.

Был одет в желтую футболку, черные спортивные штаны и галоши.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700- 54-52 или 112.


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