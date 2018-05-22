В рыбновском магазине нашли «просрочку» с прошлого года

В рыбновском магазине нашли продукты, срок годности которых истек еще в 2017 году. Проверку индивидуального предпринимателя провела прокуратура, сообщила ее пресс-служба.
Оказалось, что здесь продавали:
- йогурты, испортившиеся в феврале 2018 года;
- сливочное масло, испортившееся в сентябре 2017 года;
- крем для взбивания, испортившийся в августе 2017 года;
- шоколадный спред, испортившийся в октябре 2017 года.
В отношении предпринимателя возбудили производство по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей.