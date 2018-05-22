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11:54, 22 мая 2018 306
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В Рязани определили 28 мест для уличной торговли квасом

В Рязани определили 28 мест для уличной торговли квасом

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани определили 28 мест для уличной торговли квасом. Об этом сообщили в администрации города.

С 15 мая квас и прохладительные напитки можно купить в палатках по следующим адресам:

  • улица Высоковольтная, у дома№ 14;
  • улица Гагарина, у домов №№78, 40, 164;
  • улица Гоголя, у дома №44;
  • улица Грибоедова, у дома №3;
  • улица Дзержинского, у домов №№6,42;
  • улица Есенина, у дома №29;
  • улица Интернациональная, у дома №8/29;
  • улица Куйбышевское шоссе, у дома №14/1 (со стороны улица Трудовая);
  • улица Профессора Никулина, в районе дома №3 (перекресток с улицей Чкалова);
  • улица Новаторов, у дома №2;
  • улица Новоселов, у домов №№7, 17, 26б, 32 В, 33 г, 54;
  • улица Октябрьский городок, у дома №32;
  • Первомайский проспект, у домов №№32/9, №47/1 (со стороны проезда Завражнова), №56;
  • улица Свободы, Торговый городок (около арки);
  • улица Соборная, напротив дома №14/2 (около арки);
  • улица Фирсова, в районе дома №2;
  • поселок Соколовка, улица Связи, у дома №16;
  • поселок Строитель, улица Качевская, в районе дома №26/1.

© RZN.info

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