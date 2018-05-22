Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:04, 22 мая 2018 605
 0    0

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством

Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт между двумя мужчинами произошел 18 мая на Касимовском шоссе. 19-летний молодой человек рассказал, что неизвестный угрожал убить его при помощи пневматического пистолета.

По «горячим следам» сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения. Потерпевший опознал его.

У подозреваемого изъяли пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы Росгвардии


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:04, 22 мая 2018
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством
18:22, 22 мая 2018
Следователи рассказали обстоятельства гибели рязанца на Пре
17:01, 22 мая 2018
На улице Бирюзова ограбили подростка
14:58, 22 мая 2018
Избитая рязанцем московская пенсионерка скончалась
14:41, 22 мая 2018
В МЧС рассказали об очаге пожара на рязанском заводе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:47, 9 мая 2018 47 682
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 38 091
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 504
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 23 914
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 026
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
Все новости
Форум