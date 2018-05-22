Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством

Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали мужчину, угрожавшего рязанцу убийством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Конфликт между двумя мужчинами произошел 18 мая на Касимовском шоссе. 19-летний молодой человек рассказал, что неизвестный угрожал убить его при помощи пневматического пистолета.
По «горячим следам» сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения. Потерпевший опознал его.
У подозреваемого изъяли пистолет.
Возбуждено уголовное дело.
Фото пресс-службы Росгвардии