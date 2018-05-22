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9:22, 22 мая 2018 71
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Мэр Екатеринбурга заявил об отставке

Мэр Екатеринбурга заявил об отставке

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман во время заседания городской думы заявил о том, что уходит в отставку со своего поста. Об этом передает «РИА Новости».

«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал Ройзман в Twitter.

3 апреля заксобрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Согласно документу, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон. Он вступил в силу 16 апреля.

Фото с сайта Екатеринбургской гордумы


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