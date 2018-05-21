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22:34, 21 мая 2018 628
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Площадь пожара на рязанском заводе составила менее 300 квадратных метров

Площадь пожара на рязанском заводе составила менее 300 квадратных метров

Площадь возгорания на рязанском заводе «Технофлекс» составила менее 300 квадратных метров. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее ТАСС передавал, что пожар возник на площади двух тысяч квадратных метров.

Напомним, пожар на территории предприятия произошел в понедельник, 21 мая. На место происшествия выезжали 27 пожарных на восьми автомобилях.


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