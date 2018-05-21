Площадь пожара на рязанском заводе составила менее 300 квадратных метров

Площадь возгорания на рязанском заводе «Технофлекс» составила менее 300 квадратных метров. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее
Напомним, пожар на территории предприятия
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Площадь возгорания на рязанском заводе «Технофлекс» составила менее 300 квадратных метров. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее
Напомним, пожар на территории предприятия
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