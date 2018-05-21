На День России в Рязани выступит популярная поп-группа

На День России, 12 июня, в Рязани выступит популярная поп-группа из Москвы 5sta Family. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Праздничный концерт пройдет на площади Ленина.
Группа 5sta Family появилась в 2003 году, ее участники познакомились в интернете. За 15 лет в коллективе сменились три девушки-вокалистки: Оля (Лоя), Юлианна Караулова и Лера Козлова. С 2017 года в состав группы входят Василий Косинский, Валерий Ефремов и Лоя.
5sta Family известны песнями «Я буду», «Зачем», «Вместе мы» и другими.