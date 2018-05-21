«МегаФон» представил рязанцам новый тариф-конструктор для бизнеса

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса.

По словам оператора, тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника. При этом впервые на российском рынке пользователям корпоративного тарифа станет доступен кэшбэк — накопленные бонусы можно потратить на подключение дополнительных услуг.

Новая линейка тарифов учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. Оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников («Управляй! Менеджер»), для сотрудников, проводящих большую часть времени на рабочем месте («Управляй! Специалист»), а также для тех, кто большую часть времени находится вне офиса («Управляй! Эксперт»).

При этом новая линейка обладает рядом отличительных преимуществ:

Гибкость настройки в рамках выбранной абонентской платы

«МегаФон» создал самый продвинутый на рынке тариф-конструктор: теперь клиент может максимально легко выбрать один из рекомендованных тарифов для каждой категории сотрудников, а также индивидуально настроить необходимое соотношение «минуты-гигабайты», оставаясь в рамках выбранной абонентской платы.

Бесплатные входящие звонки в Европе

В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включили входящие звонки в Европе. Это поможет оставаться на связи и принимать важные звонки без риска перерасхода лимита на связь.

Интернет-сервисы с обнуленным трафиком

В каждый из четырех тарифов включили безлимитный трафик на необходимые для современного бизнеса сервисы, пользоваться которыми можно без дополнительной платы. Среди них мессенджеры, почта, облачные хранилища, навигация. В тарифе «Управляй! Руководитель» дополнительно обнулен интернет-трафик на соцсети.

Сервисы для бизнеса

В тарифы «Управляй! Менеджер» и «Управляй! Руководитель» включили «Мобильное облако», позволяющее хранить персональные и коммерческие данные в защищенном облаке, доступном с любого устройства. Также в тарифы включили новый сервис «МегаФон.Антивзлом»

Кэшбэк

Ориентируясь на желание клиентов инвестировать в развитие бизнеса, «МегаФон» первым на рынке корпоративных тарифов возвращает клиентам 7% от ежемесячных затрат на абонентскую плату тарифов линейки «Управляй!». Клиенты могут потратить кэшбэк на дополнительные услуги для развития своего бизнеса: «МегаФон.Таргет», «Виртуальная АТС», «Контроль кадров». При этом полученный кэшбэк не «сгорает», а накапливается ежемесячно. В дальнейшем «МегаФон» планирует расширять спектр возможностей для использования накопленного кэшбэка, дополняя программу собственными и партнерскими решениями.

Персональный бюджет

«МегаФон» включил в линейку сервис «Персональный бюджет». Теперь сотрудник сможет самостоятельно подключать необходимые дополнительные услуги, оплачивая их со своего персонального счета. Сотрудники, подключенные к корпоративному тарифу, смогут использовать мобильный телефон и для личных нужд. Это избавит от необходимости заводить несколько сим-карт и телефонов.

«В центре нашего внимания — клиент, а персонализация решений — важный тренд, который во многом определяет российский бизнес. Три года назад „МегаФон“ представил корпоративным клиентам самый первый тариф-конструктор, который был высоко оценен экспертами и клиентами. Сейчас мы запускаем новое предложение, которое будет полезно и актуально каждому представителю малого и среднего бизнеса, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса „МегаФон“ Наталья Талдыкина. — Клиент может полностью довериться нам, мы порекомендуем оптимальный тариф, но в то же время оставим возможность гибко настроить набор функций под себя, исходя из личных потребностей. Например, для сотрудников, которые проводят много времени на встречах, мы включили в тариф больше голосового и интернет-трафика и убрали тарификацию для навигационных ресурсов, а для тех, кто работает в офисе, сделали акцент на мессенджерах и поисковиках. Мы вдохновляемся целями и задачами наших клиентов и я уверена, что с новой линейкой „Управляй!“ от „МегаФона“ наши клиенты откроют новые возможности для развития своего дела».