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18:46, 20 мая 2018 374
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В выходные прошло 20 патрулирований на рязанских водоемах

В выходные прошло 20 патрулирований на рязанских водоемах

В минувшие выходные сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Рязанской области провели 20 патрулирований на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Каждый день в них участвовали 40 человек и 24 единицы техники. С отдыхающими провели беседы о правилах поведения на воде.

«Инспекторы настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», — напомнили в МЧС.


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