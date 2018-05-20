В выходные прошло 20 патрулирований на рязанских водоемах

В минувшие выходные сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Рязанской области провели 20 патрулирований на водоемах. Об этом сообщила
Каждый день в них участвовали 40 человек и 24 единицы техники. С отдыхающими провели беседы о правилах поведения на воде.
«Инспекторы настоятельно рекомендуют владельцам маломерных судов соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», — напомнили в МЧС.