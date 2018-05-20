Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:17, 20 мая 2018 430
 0    0

По распоряжению губернатора в Рязанской области ускорят проверку пляжей

По распоряжению губернатора в Рязанской области ускорят проверку пляжей

Фото: Pixabay.com

По распоряжению Николая Любимова в Рязанской области ускорят проверку пляжей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Водоемы проверят на безопасность, а их берега благоустроят. У запрещенных для купания озер, прудов и рек установят специальные таблички.

«Я прошу руководителей профильных министерств, регионального управления Роспотребнадзора, глав муниципальных образований активно включиться в эту работу и провести ее оперативно и качественно», — сказал Любимов.

Напомним, после трагедии на Пре рязанцев призвали отдыхать только на оборудованных пляжах.

Также сообщалось, что на Ласковском и Уржинском озерах откроют пляжи. В прошлом году Роспотребнадзор установил, что состояние воды в озерах «никак не вписывается в самые ужесточенные требования по микробиологическим показателям». При этом, по словам начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского, озера после проверки никто не очищал.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
12:22, 20 мая 2018
Утром на улице Керамзавода загорелась «двушка» в многоэтажке
11:56, 20 мая 2018
Любимов поручил усилить противопожарные меры
11:17, 20 мая 2018
По распоряжению губернатора в Рязанской области ускорят проверку пляжей
10:31, 20 мая 2018
Для кораблинских школьников провели «Зарницу» в память о бойце «Альфы». Фото
9:55, 20 мая 2018
Загоревший в Шумаши дом тушили 15 пожарных. Фото 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 804
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 719
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 348
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 870
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 21 864
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 7
Все новости
Форум