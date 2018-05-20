По распоряжению губернатора в Рязанской области ускорят проверку пляжей

По распоряжению Николая Любимова в Рязанской области ускорят проверку пляжей. Об этом
Водоемы проверят на безопасность, а их берега благоустроят. У запрещенных для купания озер, прудов и рек установят специальные таблички.
«Я прошу руководителей профильных министерств, регионального управления Роспотребнадзора, глав муниципальных образований активно включиться в эту работу и провести ее оперативно и качественно», — сказал Любимов.
Напомним, после трагедии на Пре рязанцев
Также сообщалось, что на Ласковском и Уржинском озерах