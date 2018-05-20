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13:12, 20 мая 2018 639
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ДТП с маршруткой в центре Рязани попало на видео

ДТП с маршруткой в центре Рязани попало на видео

ДТП с маршруткой в центре Рязани попало на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Легковая машина поворачивала с улицы Ленина на улицу Свободы и врезалась в маршрутку.

Данных о пострадавших в аварии нет.


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