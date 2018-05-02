В Джорджии потерпел крушение американский военный самолет

В штате Джорджия в США потерпел крушение американский военно-транспортный самолет С-130. По предварительным данным, погибли двое, передает «
В пресс-службе Национальной гвардии США сообщили о пятерых находившихся на борту.
«При выполнении тренировочной миссии C-130 „Геркулес“, грузовой самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение около 11:30 сегодня рядом с международным аэропортом Саванна — Хилтон-Хед», — сказали в пресс-службе.
Самолет упал после взлета в нескольких милях от аэропорта.
В районе авиакатастрофы остановили автомобильное и железнодорожное сообщение.
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