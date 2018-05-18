Во время грозы в Рязани упало дерево

В пятницу, 18 мая, во время грозы на улице Гражданской упало дерево. Фотографию опубликовали в соцсети.
От сильного ветра в на улице Право-Лыбедской сорвало часть крыши. Кроме того, в городе сняли на видео «песчаную бурю». Она была у ТЦ «Круиз».
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В пятницу, 18 мая, во время грозы на улице Гражданской упало дерево. Фотографию опубликовали в соцсети.
От сильного ветра в на улице Право-Лыбедской сорвало часть крыши. Кроме того, в городе сняли на видео «песчаную бурю». Она была у ТЦ «Круиз».
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