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20:56, 18 мая 2018 172
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Во время грозы в Рязани упало дерево

Во время грозы в Рязани упало дерево

В пятницу, 18 мая, во время грозы на улице Гражданской упало дерево. Фотографию опубликовали в соцсети.

От сильного ветра в на улице Право-Лыбедской сорвало часть крыши. Кроме того, в городе сняли на видео «песчаную бурю». Она была у ТЦ «Круиз».


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