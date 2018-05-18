В техасской школе после стрельбы нашли взрывные устройства

В школе в городе Санта Фе в Техасе после стрельбы нашли взрывные устройства, передает «
По предварительным данным, стрельбу
Взрывные устройства нашли в школе и у школьного общежития.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В школе в городе Санта Фе в Техасе после стрельбы нашли взрывные устройства, передает «
По предварительным данным, стрельбу
Взрывные устройства нашли в школе и у школьного общежития.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьНа Кубе разбился Boeing 737
|
cледующая новость →При столкновении трех машин в Чечне погибли пятеро
Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.