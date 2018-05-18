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20:03, 18 мая 2018 164
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В техасской школе после стрельбы нашли взрывные устройства

В техасской школе после стрельбы нашли взрывные устройства

Фото: Pixabay.com

В школе в городе Санта Фе в Техасе после стрельбы нашли взрывные устройства, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, стрельбу устроил школьник. Погибли от восьми до десяти человек.

Взрывные устройства нашли в школе и у школьного общежития.


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