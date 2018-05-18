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18:20, 18 мая 2018 209
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При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

Фото: Pixabay.com

При стрельбе в школе городе Санта Фе в Техасе погибли восемь человек, передает «РИА Новости».

Пока неизвестно, кем (учителями, школьниками) были погибшие.

По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников. Местный телеканал АВС13 сообщил, что перед этим в здании сработала пожарная сигнализация, а ученики вышли из классов.


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