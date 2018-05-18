При стрельбе в школе Техаса погибли восемь человек

При стрельбе в школе городе Санта Фе в Техасе погибли восемь человек, передает «
Пока неизвестно, кем (учителями, школьниками) были погибшие.
По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников. Местный телеканал
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Фото: Pixabay.com
При стрельбе в школе городе Санта Фе в Техасе погибли восемь человек, передает «
Пока неизвестно, кем (учителями, школьниками) были погибшие.
По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников. Местный телеканал
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