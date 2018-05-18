Рязанский телеканал показал место гибели трехлетней девочки

Рязанский телеканал показал в своем сюжете место, где утонула трехлетняя девочка. Водолазы продолжают прочесывать дно Пры в районе поселка Деулино, где произошла трагедия.
По словам спасателей, поиски усложняет быстрое течение и мутная вода.
Местные жители рассказали журналистам, что эта семья часто приезжала сюда отдыхать, и назвали ее благополучной.
Напомним, 17 мая мать находилась около водоема с тремя дочерьми. Одна их них зашла в реку и увязла в иле. Когда женщина попыталась ее вытащить, сама оступилась и провалилась под воду. Дети бросились на помощь, но сильное течение начало их сносить. Мать успела спасти одну из трехлетних дочерей, шестилетняя выбралась на берег сама.
Отец девочек еще не знает о том, что одна из них утонула, — он находится в командировке.