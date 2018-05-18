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12:49, 18 мая 2018 287
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Рязанский телеканал показал место гибели трехлетней девочки

Рязанский телеканал показал место гибели трехлетней девочки

Рязанский телеканал показал в своем сюжете место, где утонула трехлетняя девочка. Водолазы продолжают прочесывать дно Пры в районе поселка Деулино, где произошла трагедия.

По словам спасателей, поиски усложняет быстрое течение и мутная вода.

Местные жители рассказали журналистам, что эта семья часто приезжала сюда отдыхать, и назвали ее благополучной.

Напомним, 17 мая мать находилась около водоема с тремя дочерьми. Одна их них зашла в реку и увязла в иле. Когда женщина попыталась ее вытащить, сама оступилась и провалилась под воду. Дети бросились на помощь, но сильное течение начало их сносить. Мать успела спасти одну из трехлетних дочерей, шестилетняя выбралась на берег сама.

Отец девочек еще не знает о том, что одна из них утонула, — он находится в командировке.


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