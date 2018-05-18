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11:57, 18 мая 2018 438

Рязанских предпринимателей научили выгодно участвовать в торгах 2

Рязанских предпринимателей научили выгодно участвовать в торгах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 17 мая, в гостиничном комплексе «Старый город» прошел семинар на тему «Участие представителей малого и среднего бизнеса в закупках в соответствии с федеральным законом №223». Его организаторами выступили Центр поддержки предпринимательства Рязанской области совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Отметим, что событие вызвало интерес деловой общественности Рязани и районов области.

Замминистра промышленности и экономического развития региона Нина Соломонова рассказала участникам мероприятия о законодательных новациях, призванных сделать взаимодействие между заказчиками и поставщиками более прозрачным и эффективным.

«Сегодняшний семинар особенно актуален, потому что в рамках торгов регламентированных федеральным законодательством осуществляются операции на огромные суммы. За 2017 год заключили договоров на 27 триллионов рублей. С другой стороны, предпринимателям сложно разобраться в некоторых тонкостях. По одной только системе ЕГАИС существует 5 080 способов закупок», — отметила Соломонова.

Замруководителя дирекции оценки мониторинга соответствия Корпорации МСП Марина Полоус пояснила, что «главная задача этой госструктуры — контроль за выполнением требования закона при проведении закупок и увеличение объемов проведенных операций».

На сегодняшний день Рязанская область занимает третье место в ЦФО по сумме проведенных сделок, которая составила за 2017 год 12,75 млрд рублей. Между 435 поставщиками и 118 заказчиками заключили 1 211 договоров.

По словам Полоус, в ближайших планах Корпорации МСП увеличение пула крупнейших заказчиков, поддержка поставщиков, работающих в сфере высоких технологий, расширения номенклатуры приобретаемой продукции и содействие сельскохозяйственной кооперации.

В ходе встречи состоялся открытый диалог между региональным бизнес- сообществом и представителями крупнейших заказчиков — «РЖД», «Ростелеком», «Россети», «Сбербанк», «Роснефть». Представители малого и среднего предпринимательства получили цельное представление о том, как можно участвовать в закупках, получая от этого максимальную выгоду.

Семинар завершился нетворкингом, где в процессе неформального общения участники форума подвели его итоги и наметили планы на будущее.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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