После трагедии на Пре рязанцев призвали отдыхать только на оборудованных пляжах

В пятницу, 18 мая, в управлении регионального ГУ МЧС прошла пресс-конференция с сотрудниками ведомства, следственного комитета, прокуратуры, а также минздрава и минобра области. Все они призвали рязанцев отдыхать только на оборудованных пляжах.

«На учете в региональном ГИМС МЧС находится 46 пляжей, семь из которых в открытых водоемах, принадлежащих детским оздоровительным лагерям. Этим летом откроется новый пляж в Пителинском районе, — рассказал начальник ГУ МЧС Сергей Филиппов. — Население не смотрит на официальное начало купального сезона, а идет к водоемам, ориентируясь на погоду. Так случилось и в Деулине, где утонул трехлетний ребенок».

Начальник управления также обратил внимание на то, что на берегах областных водоемов увеличилось количество информационных табличек и стендов, которые предупреждают людей о запрете купания в неположенном месте. Для очистке дна рязанских водоемов провели 14 водолазных обследований. При этом техническое обследование пляжей не проводили.

Слова Филиппова подтвердила старший помощник руководителя СУ СКР по области Анжелика Евдокимова. Она рассказал, что тело утонувшей девочки все еще ищут, по факту ее смерти проводят проверку. «Жизнь и здоровье маленьких детей всецело зависит от взрослых», — напомнила она. По словам Евдокимовой, ни в прошлом, ни в нынешнем году уголовных дел по смертности на воде не возбуждали, так как все инциденты признали несчастными случаями.

Замминистра образования и молодежной политики Ольга Васина и первый замминистра здравоохранения области Владимир Грачев отметили, что в последние годы в регионе от внешних причин погибли тридцать детей. При этом на официальных пляжах в последние годы смертельных случаев не зафиксировали. «Грамотные, умные родители, желающие добра своим детям, не должны выводить их на дикие пляжи», — подытожил Грачев.