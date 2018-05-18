На Ласковском и Уржинском озерах откроют пляжи

На Ласковском и Уржинском озерах будет по одному пляжу. Об этом сообщило издательство «
Глава администрации Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров рассказал, что берега озер очистили от мусора. Через несколько дней водолазы обследуют дно.
«Мы поставим еще таблички, ограничивающие подъезд к озеру, — к сожалению, встречаются автолюбители, стремящиеся чуть ли не в воду заехать на машине, — отметил он. — Также будем просить ГИБДД держать этот вопрос на особом контроле».
В прошлом году Роспотребнадзор установил, что