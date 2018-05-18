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13:20, 18 мая 2018 980
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На Ласковском и Уржинском озерах откроют пляжи

На Ласковском и Уржинском озерах откроют пляжи

Фото: Издательство «Пресса»

На Ласковском и Уржинском озерах будет по одному пляжу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Глава администрации Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров рассказал, что берега озер очистили от мусора. Через несколько дней водолазы обследуют дно.

«Мы поставим еще таблички, ограничивающие подъезд к озеру, — к сожалению, встречаются автолюбители, стремящиеся чуть ли не в воду заехать на машине, — отметил он. — Также будем просить ГИБДД держать этот вопрос на особом контроле».

В прошлом году Роспотребнадзор установил, что состояние воды в озерах «никак не вписывается в самые ужесточенные требования по микробиологическим показателям». Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский уточнил, что никто не очищал озера после проверки. Пробы воды в этом году еще не забирали.


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