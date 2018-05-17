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14:36, 17 мая 2018 870
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Делегация польского города Витница подарила Карабасову игрушечный танк

Делегация польского города Витница подарила Карабасову игрушечный танк

Фото: Администрация Рязани

Представители польского города Витница подарили Сергею Карабасову игрушечный танк. Об этом сообщила мэрия.

В Рязань делегация приехала в преддверии празднования 75-й годовщины формирования Первой пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.

И.о. главы администрации города встретился с ними и пообщался в неформальной обстановке. Гости вручили ему в память сборную модель танка.

Встречу организовали для оказания благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих и ветеранам.

«Искренне надеюсь, что обсуждение вопросов разностороннего сотрудничества между нашими городами пройдет плодотворно, — отметил руководитель городской администрации.

В свою очередь, бургомистр города Витница Дариуш Яворский поблагодарил администрацию Рязани и Сергея Карабасова за теплый прием и выразил надежду на то, что визит польской делегации станет важным событием в вопросе дальнейшего взаимодействия.

«Это очень красивый город, который открыт миру и туристам. Я, как поляк, чувствую себя как дома. Приятная атмосфера. И я буду рассказывать всем знакомым, чтобы они, когда приедут в Россию на чемпионат мира по футболу, обязательно посетили Рязань», — отметил бургомистр.


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Делегация польского города Витница подарила Карабасову игрушечный танк
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