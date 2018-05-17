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19:36, 17 мая 2018 585
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Напавший на пенсионерку рязанец избил еще одну женщину. Видео 1

Напавший на пенсионерку рязанец избил еще одну женщину. Видео

Напавший на пенсионерку рязанец избил еще одну женщину. Видео опубликовал канал Mash.

«Оказалось, что Владислав Бричкин, который сегодня напал на бабушку в Москве, сразу после этого избил другую женщину. Внимание, видео 18+", — прокомментировали ролик.

На нем видно, что после избиения жертва убежала, оставив злоумышленнику свои сумки.

Напомним, на юге Москвы в ночь на четверг, 17 мая, мужчина избил 70-летнюю пенсионерку и воткнул ей в висок отвертку. Женщина попала в реанимацию.

25-летнего рязанца задержали. В отношении него возбудили дело по статье «Покушение на убийство».

Соседи рассказали, что мужчина регулярно пил.


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