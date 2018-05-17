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18:31, 17 мая 2018 235
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Это будет танцевально. В июле в Рязани пройдет пляжная вечеринка на пять тысяч человек

Это будет танцевально. В июле в Рязани пройдет пляжная вечеринка на пять тысяч человек

Фото: Pixabay.com

21 июля в «Окской жемчужине» пройдет пляжная вечеринка европейского уровня «PAPRICO FEST». Об этом рассказали ее организаторы на пресс-конференции в четверг, 17 мая.

По словам шеф-менеджера «PAPRICO FEST» Константина Павлушина, на этот праздник смогут попасть более пяти тысяч человек.

В программе open air ожидаются музыка всех направлений EDM (Electro Dance Music). За пультами будут рязанские и московские диджеи, позже их сменят музыканты из Gazirovka — авторы хита Black, набравшего на YouTube больше 42 миллиона просмотров. После этого на площадке выступит европейский электронный проект Swanky Tunes, собирающий танцевальные фестивали и занимающий 23-е место в TOP-100 по версии DJ Magazine. Ведущим хедлайнером вечеринки будет известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.

«В нашем танцевальном фестивале мы взяли все самое лучшее и прогрессивное в плане света, электроники, подачи и шоу от лучших мировых рейв-вечеринок таких, как Ultra Music Festival (Mайами США), Tomorrowland (Бельгия), Lollapalooza, Coachella, Bosco Fresh Fest и «Дикая Мята», — отметил он.

Организаторы рассказали, что в торгово-развлекательном комплексе будут четыре барные зоны, два фут-корта, зоны для отдыха и развлечений. Одной из фишек вечеринки в «Окской жемчужине» станет сцена на воде с пляжным танцполом.

Генеральный директор «Окской жемчужины» Иван Веретенников отметил, что российский турист становится все более притязателен и требует определенного уровня обслуживания.

«Мы активно развиваем событийный туризм, и на базе нашей инфраструктуры пройдет главное танцевальное событие года. Надеемся такого рода мероприятия станут ежегодными», — подчеркнул Веретенников. Начало мероприятия планируется 21 июля на 14 часов и продолжится до 5 утра следующего дня. С 17 часов дня площадка станет платной. Во время фестиваля от «Окской жемчужины» до ТЦ «Круиз» будет ездить бесплатный автобус.

Цена билетов на старте продаж с 21 мая составит 950 рублей. Все подробности можно будет узнать на сайте.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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