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16:25, 17 мая 2018 435
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А что в кино? Три фильма, которые стоит посмотреть на этой неделе

А что в кино? Три фильма, которые стоит посмотреть на этой неделе

В мире кино май проходит под диктовку «Мстителей». «Война бесконечности» ставит кассовые рекорды, в том числе и в России. Но на этой неделе фильму о противостоянии команды супергероев и Таноса готов бросить вызов еще один персонаж Marvel. Речь, конечно же, о Дэдпуле. Кроме того, в прокат выйдут еще две достойные внимания картины. Поговорим немного о каждой.

«Дэдпул 2»

Зимой 2016 года первая часть приключений болтливого наемника собрала 783 миллиона долларов при бюджете в 58 — сиквел был неизбежен. В этот раз ему предстоит собрать команду, чтобы сразиться с Кейблом в исполнении Джоша Бролина, который, кстати, сыграл Таноса в последних «Мстителях».

О сюжете больше говорить нечего, да и он здесь — не главное. На «Дэдпула» стоит идти тем, кто любит черный, пошлый и немного кровавый юмор. А еще наш герой не стесняется ломать «четвертую стену», обращаясь к зрителям, и иронизировать над более серьезными «коллегами».

Судя по первым рецензиям, сиквел удался: 8,4 балла на «Кинопоиске», 8,4 балла на IMDB и 85% положительных отзывов профессиональных критиков на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.

«Конченая»

«Конченая» (в оригинале Terminal) — британская криминальная драма с Марго Робби в главной роли. Звезда «Волка с Уолл-стрит» и «Отряда самоубийц» вновь сыграла сильную, независимую и роковую женщину. Одним вечером она танцует вокруг шеста, другим обслуживает столики в кафе, а третьим берет заказы на убийства людей.

Критики хвалят приятную атмосферу неонуара и стильную картинку, но отмечают, что сюжет может показаться зрителю слишком запутанным. Кстати, в фильме засветился Майк Майерс, который давно не снимался в большом кино.

Оценки критиков и зрителей, которые увидели фильм на неделю раньше, не впечатляют: 5,6 на «Кинопоиске», 5,2 на IMDB и 23% на Rotten Tomatoes соответственно.

Почему стоит сходить: по крайней мере из-за атмосферы и неплохого актерского состава.

«Чудеса»

Итальянская драма «Чудеса» вышла в мировой прокат еще в 2014-м, но до России добралась спустя четыре года. Фильм рассказывает об отце, который воспитывает своих дочерей на ферме в изоляции от внешнего мира.

Однажды одна из сестер встречает телеведущую в исполнении Моники Беллуччи, которая приехала снимать реалити-шоу. После этого жизнь девочек серьезно меняется.

Фильм вышел в ограниченный прокат, в Рязани можно найти буквально один сеанс в день в кинотеатре «Киномакс».

В 2014-м картина получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля. На Rotten Tomatoes у итальянской драмы 95% положительных рецензий от профессиональных критиков. Зрители оценили фильм хуже: 6,6 на IMDB и 6,5 на «Кинопоиске».

«За бортом»

Мы вас немного обманули. На этой неделе выходит четыре фильма, но последний из них выглядит уж слишком проходным. Комедия «За бортом» появилась в мировом прокате еще в конце апреля и с трудом «отбила» свой бюджет. Фильм рассказывает о разносчице пиццы, которая мстит за хамство миллионеру с амнезией.

В комедии сыграла Анна Фэрис, известная своей ролью в пародийных фильмах «Очень страшное кино».

Оценки говорят сами за себя: 5,4 от зрителей на IMDB и 29% от критиков на Rotten Tomatoes.

Расписание всех рязанских кинотеатров можете найти у нас на сайте, в разделе «Афиша».


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