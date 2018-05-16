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15:28, 16 мая 2018 663
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Жительница рязанской деревни вновь пожаловалась на «островное» существование из-за бездорожья

Жительница рязанской деревни вновь пожаловалась на «островное» существование из-за бездорожья

Жительница деревни Малево Спасского района пожаловалась на отсутствие дороги по пути к населенному пункту. Фотографии бездорожья женщина прислала в редакцию RZN.info.

Местные жители уже рассказывали об этой ситуации в октябре 2017 года. Тогда RZN.info передал в региональный минтранс вопрос жителей Малева. Ведомство сообщило, что укладка асфальта на дороге к деревне Малево и селу Стариково не предусмотрена профильной программой, По словам жительницы, им обещали начать работы «сначала в августе, потом в декабре».

«Сегодня у нас май 2018 года, но ситуация такая же. Как выяснилось, с трудом проезжают даже машины с высокой посадкой типа Niva Chevrolet, цепляет низом за колеи, туда целый месяц (а может и больше) не могла проехать машина типа „магазин“», — написала женщина.

Она отметила, что в плохую погоду до Малева не может добраться даже «скорая».

Ранее местные жители рассказывали, что в деревне нет магазина и зимой туда пять месяцев не могла попасть автолавка.


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