Жительница рязанской деревни вновь пожаловалась на «островное» существование из-за бездорожья

Жительница деревни Малево Спасского района пожаловалась на отсутствие дороги по пути к населенному пункту. Фотографии бездорожья женщина прислала в редакцию RZN.info.
Местные жители уже рассказывали об этой ситуации в октябре 2017 года. Тогда RZN.info
«Сегодня у нас май 2018 года, но ситуация такая же. Как выяснилось, с трудом проезжают даже машины с высокой посадкой типа Niva Chevrolet, цепляет низом за колеи, туда целый месяц (а может и больше) не могла проехать машина типа „магазин“», — написала женщина.
Она отметила, что в плохую погоду до Малева не может добраться даже «скорая».
Ранее местные жители