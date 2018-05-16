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9:49, 16 мая 2018 338

В рязанской загородной школе пройдет день открытых дверей 1

В рязанской загородной школе пройдет день открытых дверей

В рязанской загородной школе, расположенной рядом с Солотчей, пройдет день открытых дверей. В воскресенье, 20 мая, в «Школе 360» для родителей и детей организуют экскурсию и знакомство с учителями.

Помимо этого, здесь состоится детский праздник с аниматорами. Дети будут стрелять из лука, управлять роботами, играть в огромные шахматы, прыгать на батуте и участвовать в конкурсе рисунков, а также смогут посетить передвижной планетарий. Записаться на день открытых дверей можно по телефону: 992-983. Начало в 11 часов.

«Школа 360» — загородная школа полного дня, которая откроется 15 сентября. Дети будут учиться в классах численностью 10-15 человек, а в послеобеденное время для них организуют кружки, секции и индивидуальные занятия. Отмечается, что английский язык в школе начнут преподавать с первого класса.

Подробнее о кружках и секциях загородной школы можно узнать на сайте.


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