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12:17, 16 мая 2018 620
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В Рязанской области отремонтируют более пятидесяти километров трассы М-5 1

В Рязанской области отремонтируют более пятидесяти километров трассы М-5

В Рязанской области отремонтируют 52 километра трассы М-5. Работы планируют провести в 2018 году, сообщили RZN.info в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

На участках общей длинной 36 километров — в Рыбновском, Путятинском и Шацком районах — проведут капитальный ремонт. Еще на трех участках протяженностью в 16 километров восстановят дорожное покрытие — у Рязани, села Салтыково и границы с республикой Мордовия.

В конце года в эксплуатацию планируют ввести двухуровневую транспортную развязку в месте пересечения трасс М-5 и Р-132 «Калуга-Михайлов-Рязань».

Кроме того, двухкилометровый участок М-5 (с 187 по 189 километр) с мостами через Павловку и Плетенку доведут до параметров первой технической категории — проезжую часть расширят до четырех полос, обочины до 3,75 метра, а разделительную полосу сделают пятиметровой.

Два надземных пешеходных перехода построят на 189-м километре трассы М-5 и на 290-м километре дороги «Калуга-Михайлов-Рязань».


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