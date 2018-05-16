В Рязанской области отремонтируют более пятидесяти километров трассы М-5

В Рязанской области отремонтируют 52 километра трассы М-5. Работы планируют провести в 2018 году, сообщили RZN.info в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
На участках общей длинной 36 километров — в Рыбновском, Путятинском и Шацком районах — проведут капитальный ремонт. Еще на трех участках протяженностью в 16 километров восстановят дорожное покрытие — у Рязани, села Салтыково и границы с республикой Мордовия.
В конце года в эксплуатацию планируют ввести двухуровневую транспортную развязку в месте пересечения трасс М-5 и Р-132 «Калуга-Михайлов-Рязань».
Кроме того, двухкилометровый участок М-5 (с 187 по 189 километр) с мостами через Павловку и Плетенку доведут до параметров первой технической категории — проезжую часть расширят до четырех полос, обочины до 3,75 метра, а разделительную полосу сделают пятиметровой.
Два надземных пешеходных перехода построят на 189-м километре трассы М-5 и на 290-м километре дороги «Калуга-Михайлов-Рязань».