На двух популярных у рязанцев озерах могут запретить купаться

Пробы воды на Уржинском и Ласковском озерах в Рязанском районе не прошли проверку. Об этом пишет ИД «
Проверка Роспотребнадзора установила, что состояние воды «никак не вписывается в самые ужесточенные требования по микробиологическим показателям».
После обследования водолазами водоемов, их осмотрит специальная комиссия от горадминистрации.
Также в сообщении отметили, что в Полянском сельском поселении откроются три новых места для отдыха — озера Акапулька, Кукушка и Марьинка. Водоемы также обследуют специалисты.