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14:47, 16 мая 2018 286
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На двух популярных у рязанцев озерах могут запретить купаться

На двух популярных у рязанцев озерах могут запретить купаться

Пробы воды на Уржинском и Ласковском озерах в Рязанском районе не прошли проверку. Об этом пишет ИД «Пресса».

Проверка Роспотребнадзора установила, что состояние воды «никак не вписывается в самые ужесточенные требования по микробиологическим показателям».

После обследования водолазами водоемов, их осмотрит специальная комиссия от горадминистрации.

Также в сообщении отметили, что в Полянском сельском поселении откроются три новых места для отдыха — озера Акапулька, Кукушка и Марьинка. Водоемы также обследуют специалисты.


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