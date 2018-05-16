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17:36, 16 мая 2018 228
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Любимов с супругой представили на форуме в Нижнем Новгороде опыт бережливого производства в регионе

Любимов с супругой представили на форуме в Нижнем Новгороде опыт бережливого производства в регионе

В среду, 16 мая, на межрегиональном форуме «Производительность 360» в Нижнем Новгороде Николай Любимов представил опыт Рязанской области по внедрению принципов бережливого производства. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В форуме поучаствовали и.о. министра экономического развития России Максим Орешкин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, главы более чем двадцати регионов России, руководители Агентства стратегических инициатив, кредитно-финансовых организаций и предприятий.

На форуме Николай Любимов отметил, что бережливые технологии «позволяют значительно сократить временные и материальные потери, высвободить дополнительные ресурсы для развития области». Губернатор подчеркнул, что принципы «Бережливого производства» «мотивируют к более активной работе».

«Мы не стремимся любой ценой сократить сотрудников. Для нас важно упростить механизмы, уменьшить время проведения органами власти процедур, необходимых для жителей области. И если люди это чувствуют, то цель достигнута», — сказал Любимов.

«Когда люди видят реальные результаты своего труда, то они сами стремятся к достижению новых целей, — подчеркнул глава региона.

С 2017 года в области реализовали проект «Бережливая поликлиника», который отметили благодарностью в Минздраве России.

«В частности, в рязанской детской поликлинике №7 реализовано направление «Открытая регистратура и комфортная среда», что позволило: сократить общее время прохождения медосмотра детей в возрасте до 1 года с 2 недель до одного часа, путем внедрения программы «Единый талон», ликвидировать очередь в регистратуру, создать площадки комфортного пребывания детей и родителей, в 3 раза сократить время ожидания до разговора с оператором Call-центра», — отметил губернатор.

По словам главы региона, информационные технологии позволили сократить подписание соглашений с с 6,5 часов до 2 минут, а также снизить ежемесячные финансовые затраты на 1 млн рублей. Любимов предложил проводить заседания комиссий в качестве видеоконференций и подписывать протоколы с помощью электронной подписи.

Кроме того, губернатор привел в пример ряд практик, разработанных в регионе: проект МФЦ, который позволил в два раза сократить время ожидания в очереди, внедрение системы ГЛОНАСС/GPS в транспортном комплексе и другие.

«В 2018 году мы планируем, что проект «Бережливое правительство» превратится в масштабную региональную программу. В настоящее время в нем уже участвуют 8 министерств, 44 подведомственные организации и реализуется 65 инициатив», — сказал Любимов.

Он отметил, что этот год в Рязанской области объявили годом «Бережливого производства» и пригласил собравшихся на форум по обсуждению итогов и перспектив внедрения этих технологий. Форум планируют провести в Рязанской области.

Фото Минтерпол Рязанской области


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