В Рязанскую область вернулись с зимовки журавли из Эфиопии и Израиля. Фото

В Рязанскую область вернулись с зимовки журавли из Эфиопии и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба парка.
В Окском заповеднике около 40 журавлей «пометили» датчиками GSM/GPRS.
Выяснилось, что 15% журавлей, гнездящихся в Рязнаской области, зимуют в Эфиопии, 20% - в Турции, около 65% - в Израиле.
Отмечается, что «семейные пары» серых журавлей уже вернулись с зимовки на родину, а молодые и одинокие птицы «могут позволить себе задержаться в пути».
Во время весенней миграции первые стаи птиц попали под похолодание в Харькове и улетели в Молдавию. Еще одна волна отклонилась в Белоруссию, а оттуда вернулась в привычные места для гнездования.