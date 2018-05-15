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17:30, 15 мая 2018 154
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В Рязанскую область вернулись с зимовки журавли из Эфиопии и Израиля. Фото

В Рязанскую область вернулись с зимовки журавли из Эфиопии и Израиля. Фото

В Рязанскую область вернулись с зимовки журавли из Эфиопии и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба парка.

В Окском заповеднике около 40 журавлей «пометили» датчиками GSM/GPRS.

Выяснилось, что 15% журавлей, гнездящихся в Рязнаской области, зимуют в Эфиопии, 20% - в Турции, около 65% - в Израиле.

Отмечается, что «семейные пары» серых журавлей уже вернулись с зимовки на родину, а молодые и одинокие птицы «могут позволить себе задержаться в пути».

Во время весенней миграции первые стаи птиц попали под похолодание в Харькове и улетели в Молдавию. Еще одна волна отклонилась в Белоруссию, а оттуда вернулась в привычные места для гнездования.


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