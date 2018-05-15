В рязанской деревне зафиксировали вспышку бешенства животных

В ухоловской деревне объявили карантин по бешенству животных. Проект постановления губернатора опубликовали на сайте правительства.
Случай заболевания обнаружили на личном подворье деревни Соловачево.
Ограничительные меры там будут действовать по 14 июня. Территорию всей деревни объявили угрожаемой зоной болезни. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей в угрожаемой зоне и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.