Участники праймериз «Единой России» обсудили на дебатах продолжительность жизни населения

В понедельник, 14 мая, «Единая Россия» провела очередные дебаты участников праймериз. Кандидаты от избирательного округа №4, среди которых были действующие депутаты и начинающие политики, обсудили увеличение продолжительности жизни населения.
Все участники встречи рассказали о своих предложениях по улучшению качества жизни рязанцев.
Депутат гордумы Анатолий Бороненков заявил, что заботиться о здоровье нужно с детства: «Необходимо привлекать подрастающее поколение к занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни».
По словам директора Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александра Егоркина, надо менять отношения общества к пожилым людям. «Давайте больше привлекать их к участию в городских мероприятиях. Сейчас активно развивается серебряное волонтерство. Представители старшего поколения нашли себя в добровольческом движении, в помощи другим людям», — пояснил он.
Член регионального штаба «Молодой Гвардии» Юрий Николенко рассказал об экологических акциях и мероприятиях, которые проводятся в городе: «Мы, например, были инициаторами создания Молодежного сквера. Теперь в центре Рязани есть благоустроенная территория, где можно отдохнуть и погулять с детьми».
По мнению действующего депутата гордумы Олега Смирнова, нужно стремиться к повышению среднего уровня жизни до 80 лет и выше. «Это одна из приоритетных задач, которую поставил Владимир Путин в своем послании», — отметил он.
Директор школы №44 Ольга Соболева, в свою очередь, предложила больше открывать кабинетов врачей общей практики в отдаленных районах.
В завершение дебатов кандидаты подвели итоги своих выступлений и ответили на вопросы рязанцев.
Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные, расписание встреч и дебатов находятся в открытом доступе на