Участники праймериз «Единой России» обсудили на дебатах продолжительность жизни населения

В понедельник, 14 мая, «Единая Россия» провела очередные дебаты участников праймериз. Кандидаты от избирательного округа №4, среди которых были действующие депутаты и начинающие политики, обсудили увеличение продолжительности жизни населения.

Все участники встречи рассказали о своих предложениях по улучшению качества жизни рязанцев.

Депутат гордумы Анатолий Бороненков заявил, что заботиться о здоровье нужно с детства: «Необходимо привлекать подрастающее поколение к занятиям спортом, к ведению здорового образа жизни».

По словам директора Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александра Егоркина, надо менять отношения общества к пожилым людям. «Давайте больше привлекать их к участию в городских мероприятиях. Сейчас активно развивается серебряное волонтерство. Представители старшего поколения нашли себя в добровольческом движении, в помощи другим людям», — пояснил он.

Член регионального штаба «Молодой Гвардии» Юрий Николенко рассказал об экологических акциях и мероприятиях, которые проводятся в городе: «Мы, например, были инициаторами создания Молодежного сквера. Теперь в центре Рязани есть благоустроенная территория, где можно отдохнуть и погулять с детьми».

По мнению действующего депутата гордумы Олега Смирнова, нужно стремиться к повышению среднего уровня жизни до 80 лет и выше. «Это одна из приоритетных задач, которую поставил Владимир Путин в своем послании», — отметил он.

Директор школы №44 Ольга Соболева, в свою очередь, предложила больше открывать кабинетов врачей общей практики в отдаленных районах.

В завершение дебатов кандидаты подвели итоги своих выступлений и ответили на вопросы рязанцев.