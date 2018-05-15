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15:06, 15 мая 2018 518
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Путин открыл Крымский мост. Видео

Путин открыл Крымский мост. Видео

Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе, передает «РИА Новости».

Президент проехал по мосту на КамАЗе. Рядом с Путиным в кабине находился начальник строительства моста Александр Островский, пишут «Ведомости».

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов запустят в среду, 16 мая, что на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Для поездов движение откроют в 2019 году.

Строительство моста началось в феврале 2016 года.


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