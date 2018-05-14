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15:11, 14 мая 2018 646
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В рязанском баре произошла массовая драка, трое серьезно пострадали

В рязанском баре произошла массовая драка, трое серьезно пострадали

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Вечером 11 мая, в одном из баров Горрощи произошла драка с участием девяти человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пьяные посетители заведения на улице Татарской поссорились. Конфликт перерос в потасовку. Сотрудники бара вызвали полицию, но приехавшие оперативники обнаружили на месте троих избитых мужчин от 27 до 31 года с тяжелыми травмами.

Двух пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. По информации источника RZN.info, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В течение ночи полицейские разыскали и задержали еще шестерых участников драки в возрасте от 24-х до 28-ми лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), проводится расследование.


© RZN.info

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