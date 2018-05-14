В Горроще на автомобиль упало дерево. Фото

В понедельник, 14 мая, в Горроще на автомобиль упало дерево. На место выезжали сотрудники МЧС.
Инцидент произошел на улице Дзержинского. В автомобиле находились дети, никто не пострадал.
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В понедельник, 14 мая, в Горроще на автомобиль упало дерево. На место выезжали сотрудники МЧС.
Инцидент произошел на улице Дзержинского. В автомобиле находились дети, никто не пострадал.
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».