Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон

Отец ребенка, который утонул в Рязани, покончил с собой в день похорон. Эту информацию RZN.info подтвердили несколько источников.
Напомним, восьмилетний мальчик
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Отец ребенка, который утонул в Рязани, покончил с собой в день похорон. Эту информацию RZN.info подтвердили несколько источников.
Напомним, восьмилетний мальчик
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В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.