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11:18, 14 мая 2018 2 350
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Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон

Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон

Отец ребенка, который утонул в Рязани, покончил с собой в день похорон. Эту информацию RZN.info подтвердили несколько источников.

Напомним, восьмилетний мальчик утонул в Плетенке на глазах у очевидцев в конце апреля. После гибели ребенка Николай Любимов потребовал срочно принять меры по контролю безопасности на воде.


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