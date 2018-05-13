В Рязани появится пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

С 14 по 20 мая в Рязани любой желающий сможет пройти анонимное бесплатное тестирование на ВИЧ. Об этом сообщил
С 10:00 до 16:00 на площади Победы в передвижном пункте автомобиля «Баргузин» три медработника проконсультируют рязанцев и сделают тест на инфекцию.
Кроме этого, бесплатное тестирование можно пройти с 8:00 до 16:00 часов в областном клиническом кожно-венерологическом диспансере, в Скопинском межрайонном медицинском центре и Новомичуринской межрайонной больнице.
Напомним, в понедельник, 14 мая, в Рязанской области откроют «