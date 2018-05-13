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9:29, 13 мая 2018 503
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В Рязани подсветили здание филфака РГУ

В Рязани подсветили здание филфака РГУ

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

У здания филфака Рязанского госуниверситета имени Есенина появилась подсветка.

Ранее в городе подсветили префектуру Советского района.

Всего в Рязани хотят подсветить около 50 зданий и городских памятников.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.

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