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16:44, 13 мая 2018 153
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В понедельник на семи рязанских улицах отключат свет. Адреса

В понедельник на семи рязанских улицах отключат свет. Адреса

На семи рязанских улицах три дня подряд не будет электричества. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электроэнергию отключат 14, 15 и 16 мая с 9:30 до 16:00 по адресам:

  • улица Совхозная, дома №23, №26, №28, №31;
  • улица Гражданская, дома с №13 по №27;
  • 1-й Новый проезд, дома №1/3, №2/5, №3, №5/4;
  • 2-й Новый проезд, дома №1/7, №2/9, №3, №4;
  • улица Новая, дома с №6 по №34, с №38 по №50, с №56 по №66;
  • улица Электрозаводская, дома с №3 по №37;
  • 1-й Гражданский проезд.

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«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

«Не бывает атеистов в окопах под огнем». Рязанский священнослужитель рассказал о подвиге молодого солдата

В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.

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