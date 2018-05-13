С понедельника в Рязани заработают новые платные парковки. Список адресов

С понедельника в Рязани заработают новые платные парковки. Список
С понедельника, 14 мая, в Рязани заработают новые платные парковки. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Тестовый режим в воскресенье, 13 мая, закончится на улицах:
- Радищева — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- Свободы — от улицы Чапаева до пересечения с улицей Горького;
- Горького — от улицы Есенина до пересечения с улицей Право-Лыбедской;
- Вокзальная — от дома №30 до пересечения с Первомайским проспектом, в районе Троицкого моста — дом №27 по Первомайскому проспекту;
- Чапаева — от улицы Кудрявцева до пересечения с улицей Свободы;
- Яхонтова — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- Полевая — от улицы Свободы до пересечения с улицей Есенина;
- Урицкого — от Газетного переулка до пересечения с улицей Есенина;
- Пролетарская — от улицы Маяковского до пересечения с улицей Чапаева;
- Бульварный переулок — от улицы Ленина до пересечения с улицей Радищева;
- Газетный переулок — от улицы Ленина до пересечения с улицей Урицкого;
- Щедрина — от улицы Свободы до пересечения с улицей Вознесенской.
Остальные платные парковки продолжат работать в будние дни с 8:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни плата не взимается.
Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15-ти минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров.