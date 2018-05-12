Более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон. Фото

В субботу, 12 мая, более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон. Об этом
В порядок привели парк Советско-Польского братства по оружию, Березовую и Дубовую рощи, а также зеленые зоны на Касимовского и Московского шоссе, проезда Речников, улиц Октябрьской и Полетаева и Лесопарк.
Сотрудники МП «Водоканал города Рязани» убирали свалку в районе 2-го Новопавловского проезда, «РМПТС» — сухие ветки на Московском шоссе. Работники «РГРЭС» собрали мусор на территории зеленых зон в поселке Никуличи.
Горожане использовали более 20 единиц спецтехники, которую предоставили муниципальные ресурсоснабжающие предприятия и дирекция благоустройства Рязани.