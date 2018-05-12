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16:29, 12 мая 2018 534
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Более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон. Фото

Более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон. Фото

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 12 мая, более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон. Об этом сообщил сайт администрации города.

В порядок привели парк Советско-Польского братства по оружию, Березовую и Дубовую рощи, а также зеленые зоны на Касимовского и Московского шоссе, проезда Речников, улиц Октябрьской и Полетаева и Лесопарк.

Сотрудники МП «Водоканал города Рязани» убирали свалку в районе 2-го Новопавловского проезда, «РМПТС» — сухие ветки на Московском шоссе. Работники «РГРЭС» собрали мусор на территории зеленых зон в поселке Никуличи.

Горожане использовали более 20 единиц спецтехники, которую предоставили муниципальные ресурсоснабжающие предприятия и дирекция благоустройства Рязани.


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