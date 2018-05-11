Рязанские антимонопольщики начали рассматривать дело против такси «Максим»

В пятницу, 11 мая, в Рязани начали рассматривать дело против сервиса такси «Максим». На заседание явился член «Рязанского союза таксистов», который пожаловался в УФАС.
Заявитель рассказал, что перевозчик устанавливает стоимость на поездку «с потолка, так как не несет расходов». «Служба полностью контролирует тариф на поездку и водители не могут влиять на это. При этом сервис не платит зарплату и не ремонтирует машины, а иногда и штрафует за невыполненный заказ — тем самым ведут хозяйственную деятельность», — подчеркнул представитель союза таксистов.
Он посетовал, что из-за низкого тарифа таксисты вынуждены работать по 16 часов. «Стоимость заказов занижена на 50 процентов», — отметил заявитель.
По его словам, в рязанском сервисе зарегистрированы около 10-12 тысяч водителей, а профессиональных таксистов — всего две.
Представитель перевозчика на рассмотрение дела не пришел и попросил отложить его.
Следующее заседание перенесли на 7 июня.