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11:11, 11 мая 2018 254
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Рязанские антимонопольщики начали рассматривать дело против такси «Максим»

Рязанские антимонопольщики начали рассматривать дело против такси «Максим»

В пятницу, 11 мая, в Рязани начали рассматривать дело против сервиса такси «Максим». На заседание явился член «Рязанского союза таксистов», который пожаловался в УФАС.

Заявитель рассказал, что перевозчик устанавливает стоимость на поездку «с потолка, так как не несет расходов». «Служба полностью контролирует тариф на поездку и водители не могут влиять на это. При этом сервис не платит зарплату и не ремонтирует машины, а иногда и штрафует за невыполненный заказ — тем самым ведут хозяйственную деятельность», — подчеркнул представитель союза таксистов.

Он посетовал, что из-за низкого тарифа таксисты вынуждены работать по 16 часов. «Стоимость заказов занижена на 50 процентов», — отметил заявитель.

По его словам, в рязанском сервисе зарегистрированы около 10-12 тысяч водителей, а профессиональных таксистов — всего две.

Представитель перевозчика на рассмотрение дела не пришел и попросил отложить его.

Следующее заседание перенесли на 7 июня.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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