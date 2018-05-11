Пляжи Рязанской области откроют до первого июня

Все пляжи Рязанской области подготовят и откроют до 1 июня. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил зампред Сергей Филимонов, сообщил
«Мы должны выполнить все поставленные перед нами задачи. Нужно заблаговременно планировать работу и провести весь комплекс подготовительных мероприятий. Все пляжи Рязанской области должны быть подготовлены и открыты до первого июня, а в местах массового отдыха людей, где невозможно организовать пляж, необходимо проинформировать людей об опасности купания и усилить разъяснительную работу», — сказал Филимонов.
Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов, в Рязанской области на учете стоят 46 пляжей, из них семь находятся на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям.
Он отметил, что дополнительный пляж откроют в Пителинском районе. Сейчас водолазы обследуют пляжи в местах массового отдыха и чистят дно водоемов.
Ежедневно водоемы патрулируют представители разных ведомств, проверяются места массового купания людей.