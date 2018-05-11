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17:36, 11 мая 2018 120
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Пляжи Рязанской области откроют до первого июня

Пляжи Рязанской области откроют до первого июня

Все пляжи Рязанской области подготовят и откроют до 1 июня. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил зампред Сергей Филимонов, сообщил сайт регионального правительства.

«Мы должны выполнить все поставленные перед нами задачи. Нужно заблаговременно планировать работу и провести весь комплекс подготовительных мероприятий. Все пляжи Рязанской области должны быть подготовлены и открыты до первого июня, а в местах массового отдыха людей, где невозможно организовать пляж, необходимо проинформировать людей об опасности купания и усилить разъяснительную работу», — сказал Филимонов.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов, в Рязанской области на учете стоят 46 пляжей, из них семь находятся на открытых водоемах, принадлежащих детским лагерям.

Он отметил, что дополнительный пляж откроют в Пителинском районе. Сейчас водолазы обследуют пляжи в местах массового отдыха и чистят дно водоемов.

Ежедневно водоемы патрулируют представители разных ведомств, проверяются места массового купания людей.


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