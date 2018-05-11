Опубликованы фото с места смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

По предварительной информации, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм он скончался на месте.
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Фото: УМВД по Рязанской области
По предварительной информации, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм он скончался на месте.
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