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9:59, 11 мая 2018 339
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Опубликованы фото с места смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

Опубликованы фото с места смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло 10 мая на Северной окружной дороге.

По предварительной информации, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм он скончался на месте.


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