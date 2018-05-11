Назван расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав для подготовки к чемпионату мира-2018. На сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов, сообщила
Вратари:
- Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва);
- Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия);
- Сослан Джанаев («Рубин» Казань);
- Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).
Защитники:
- Владимир Гранат («Рубин» Казань);
- Руслан Камболов («Рубин» Казань);
- Федор Кудряшов («Рубин» Казань);
- Илья Кутепов («Спартак» Москва);
- Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция);
- Константин Рауш («Динамо» Москва);
- Андрей Семенов («Ахмат» Грозный);
- Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);
- Марио Фернандес (ЦСКА Москва).
Полузащитники:
- Юрий Газинский («Краснодар»);
- Александр Головин (ЦСКА Москва);
- Алан Дзагоев (ЦСКА Москва);
- Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург);
- Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург);
- Роман Зобнин («Спартак» Москва);
- Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург);
- Антон Миранчук («Локомотив» Москва);
- Александр Самедов («Спартак» Москва);
- Александр Ташаев («Динамо» Москва);
- Денис Черышев («Вильярреал» Испания).
Нападающие:
- Артем Дзюба («Арсенал» Тула);
- Алексей Миранчук («Локомотив» Москва);
- Фёдор Смолов («Краснодар»);
- Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
В расширенный список включили еще семь игроков: Вратарь:
- Маринато Гилерме («Локомотив» Москва).
Защитники:
- Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва);
- Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва).
Полузащитники:
- Денис Глушаков («Спартак» Москва);
- Антон Швец («Ахмат» Грозный).
Нападающие:
- Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург);
- Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).
18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира пройдут два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
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