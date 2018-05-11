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12:58, 11 мая 2018 137
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Назван расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018

Назван расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав для подготовки к чемпионату мира-2018. На сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) вызваны 28 футболистов, сообщила пресс-служба РФС.

Вратари:

  • Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва);
  • Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия);
  • Сослан Джанаев («Рубин» Казань);
  • Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники:

  • Владимир Гранат («Рубин» Казань);
  • Руслан Камболов («Рубин» Казань);
  • Федор Кудряшов («Рубин» Казань);
  • Илья Кутепов («Спартак» Москва);
  • Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция);
  • Константин Рауш («Динамо» Москва);
  • Андрей Семенов («Ахмат» Грозный);
  • Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники:

  • Юрий Газинский («Краснодар»);
  • Александр Головин (ЦСКА Москва);
  • Алан Дзагоев (ЦСКА Москва);
  • Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Роман Зобнин («Спартак» Москва);
  • Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Антон Миранчук («Локомотив» Москва);
  • Александр Самедов («Спартак» Москва);
  • Александр Ташаев («Динамо» Москва);
  • Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие:

  • Артем Дзюба («Арсенал» Тула);
  • Алексей Миранчук («Локомотив» Москва);
  • Фёдор Смолов («Краснодар»);
  • Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

В расширенный список включили еще семь игроков: Вратарь:

  • Маринато Гилерме («Локомотив» Москва).

Защитники:

  • Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва);
  • Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва).

Полузащитники:

  • Денис Глушаков («Спартак» Москва);
  • Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие:

  • Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург);
  • Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира пройдут два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Фото РФС


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