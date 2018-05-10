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16:33, 10 мая 2018 322
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В Рязани пропала 84-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 84-летняя пенсионерка

В Рязани пропала 84-летняя Варвара Борисова (Дурнова). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

О пенсионерке ничего неизвестно с вторника, 8 мая. Отмечается, что женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

Одежда: длинное бардовое пальто, черная вязаная шапка, черные зимние сапоги.

С собой: черная дамская сумочка.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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