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14:40, 10 мая 2018 944
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В Рязани появится мусороперерабатывающий завод, а в Захаровском и Шиловском районах — полигоны ТКО

В Рязани появится мусороперерабатывающий завод, а в Захаровском и Шиловском районах — полигоны ТКО

В Рязани появится мусороперерабатывающий завод, а в Захаровском и Шиловском районах — полигоны ТКО. Об этом говорится в региональной программе по обращению с отходами на 2019-2023 годы. Утвержденный документ официально опубликовали во вторник, 8 мая.

Согласно ему, за четыре года в регионе появятся:

  • мусороперерабатывающий завод в Рязани, мощностью не менее 200 тысяч тонн;
  • полигоны для размещения ТКО: в Захаровском районе на 150 тысяч тонн, в Шиловском — на 25 тысяч тонн.

Также появятся мусоросортировочные комплексы:

  • в Рязанском районе на 150 тысяч тонн;
  • в Рыбновском районе на 50 тысяч тонн;
  • в Скопинском районе на 40 тысяч тонн;
  • в Ряжском районе на 35 тысяч тонн;
  • в Сасовском районе на 25 тысяч тонн;
  • в Шиловском районе на 25 тысяч тонн;
  • в Касимовском районе на 40 тысяч тонн.

На строительство объектов потратят около 3,3 миллиарда рублей.

В документе прописано, что к 2023 году планируется ликвидировать все несанкционированные и не соответствующие нормам свалки.


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