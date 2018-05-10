В Рязани появится мусороперерабатывающий завод, а в Захаровском и Шиловском районах — полигоны ТКО. Об этом говорится в региональной программе по обращению с отходами на 2019-2023 годы. Утвержденный документ официально опубликовали во вторник, 8 мая.
Согласно ему, за четыре года в регионе появятся:
- мусороперерабатывающий завод в Рязани, мощностью не менее 200 тысяч тонн;
- полигоны для размещения ТКО: в Захаровском районе на 150 тысяч тонн, в Шиловском — на 25 тысяч тонн.
Также появятся мусоросортировочные комплексы:
- в Рязанском районе на 150 тысяч тонн;
- в Рыбновском районе на 50 тысяч тонн;
- в Скопинском районе на 40 тысяч тонн;
- в Ряжском районе на 35 тысяч тонн;
- в Сасовском районе на 25 тысяч тонн;
- в Шиловском районе на 25 тысяч тонн;
- в Касимовском районе на 40 тысяч тонн.
На строительство объектов потратят около 3,3 миллиарда рублей.
В документе прописано, что к 2023 году планируется ликвидировать все несанкционированные и не соответствующие нормам свалки.