В Рязани открылась выставка словацкого художника-галериста Андрея Смолака. Фото

В рязанской галере «Винсент» открылась выставка живописи «Майская нежность» словацкого художника-галериста Андрея Смолака (Аndrej Smolak).
В экспозиции представлены 25 картин, которые показывают «красоты женского тела и души». Автор создал 35 таких работ, однако на выставках в Казани и в Москве некоторые полотна раскупили.
В беседе с поклонниками живописец рассказал о том, как он создавал свои картины. «Я пишу с натуры и заново смотрю на композицию и переосмысливаю цвета. Тон выбирается в угоду эмоции и настроения картины. Я надеюсь, в Рязани найдутся ценители творчества и приобретут в свою коллекцию мои работы. Я их писал в течение последних 13 лет», — отметил художник.
Выставку можно посетить до 23 июня в галерее «Винцент», которая расположена по адресу: улица Кальная, дом №5. Вход свободный.
Справка:
Андрей Смолак — живописец и галерист, автор семидесяти персональных выставок в Словакии, Чехии, Германии, Польше, Швейцарии, Белоруссии и России. На сегодняшний день он написал шесть тысяч картин. Среди них акварельные пейзажи и сотни портретов людей.