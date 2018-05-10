Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:36, 10 мая 2018 476
 0    0

В Рязани открылась выставка словацкого художника-галериста Андрея Смолака. Фото

В Рязани открылась выставка словацкого художника-галериста Андрея Смолака. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанской галере «Винсент» открылась выставка живописи «Майская нежность» словацкого художника-галериста Андрея Смолака (Аndrej Smolak).

В экспозиции представлены 25 картин, которые показывают «красоты женского тела и души». Автор создал 35 таких работ, однако на выставках в Казани и в Москве некоторые полотна раскупили.

В беседе с поклонниками живописец рассказал о том, как он создавал свои картины. «Я пишу с натуры и заново смотрю на композицию и переосмысливаю цвета. Тон выбирается в угоду эмоции и настроения картины. Я надеюсь, в Рязани найдутся ценители творчества и приобретут в свою коллекцию мои работы. Я их писал в течение последних 13 лет», — отметил художник.

Выставку можно посетить до 23 июня в галерее «Винцент», которая расположена по адресу: улица Кальная, дом №5. Вход свободный.

Справка:

Андрей Смолак — живописец и галерист, автор семидесяти персональных выставок в Словакии, Чехии, Германии, Польше, Швейцарии, Белоруссии и России. На сегодняшний день он написал шесть тысяч картин. Среди них акварельные пейзажи и сотни портретов людей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
20:36, 10 мая 2018
В Рязани открылась выставка словацкого художника-галериста Андрея Смолака. Фото
9:49, 10 мая 2018
В рязанском «Фотодоме» откроется выставка натюрмортов «Тихая жизнь»
20:19, 8 мая 2018
В День Победы на улице Почтовой пройдет выставка «Победителей» 1
16:10, 3 мая 2018
В рязанском драмтеатре представят новый взгляд на пьесу «Собака на сене»
8:35, 3 мая 2018
Рязанка представила свою коллекцию одежды на неделе моды в Сочи. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 266
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 38 353
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 37 333
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 30 041
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 26 932
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Форум