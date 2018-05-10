Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:49, 10 мая 2018 1 507
 0    0

В Михайлове на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором

В Михайлове на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором

Фото: Издательство «Пресса»

В Михайлове Рязанской области на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Сообщение о завале человека поступило в четверг, 10 мая, в 14:09. Как оказалось, 42-летнюю местную жительницу засыпало на глубине около двух метров.

По предварительным данным, женщина собирала на территории свалки металлолом. Во время того, как она попыталась вытащить фрагмент металлического лома, на нее обрушился земляной грунт с мусором.

Очевидцы самостоятельно не смогли помочь женщине и вызвали спасателей. Для разбора завала привлекли спецтехнику.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:12, 10 мая 2018
В Рязани на Северной окружной насмерть разбился мотоциклист. Фото
17:49, 10 мая 2018
В Михайлове на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором
17:40, 10 мая 2018
В Скопинском районе иномарка сбила лося. Фото
16:04, 10 мая 2018
Мужчина утонул во время рыбалки в Сасовском районе
15:04, 10 мая 2018
В массовой аварии на трассе М-5 пострадала рязанка и трое детей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 109
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 37 822
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 36 352
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 29 585
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 26 908
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Форум