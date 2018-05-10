В Михайлове на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором

В Михайлове Рязанской области на городской свалке женщину насмерть засыпало мусором. Об этом сообщил
Сообщение о завале человека поступило в четверг, 10 мая, в 14:09. Как оказалось, 42-летнюю местную жительницу засыпало на глубине около двух метров.
По предварительным данным, женщина собирала на территории свалки металлолом. Во время того, как она попыталась вытащить фрагмент металлического лома, на нее обрушился земляной грунт с мусором.
Очевидцы самостоятельно не смогли помочь женщине и вызвали спасателей. Для разбора завала привлекли спецтехнику.
По факту гибели человека проводится доследственная проверка.