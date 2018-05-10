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15:04, 10 мая 2018 368
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В массовой аварии на трассе М-5 пострадала рязанка и трое детей

В массовой аварии на трассе М-5 пострадала рязанка и трое детей

В массовой аварии на въезде в Рязань пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом RZN.info сообщили в региональном УМВД.

ДТП произошло в среду, 9 мая, недалеко от поворота на Рыбное.

По предварительным данным, 43-летний житель Московской области, управляя автомобилем Peugeot, ехал в Рязань и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Polo, под управлением 39-летнего рязанца.

Peugeot въехал в стоящий на полосе встречного движения автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 34-летний мужчина, и грузовой DAF под управлением 46-летнего жителя Владимирской области.

31-летнюю рязанку из автомобиля Kia, а также четырехлетнего и 11-летнего пассажиров госпитализировали. Также в больницу обращались родители девятимесячного ребенка из машины Peugeot.


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