В массовой аварии на трассе М-5 пострадала рязанка и трое детей

В массовой аварии на въезде в Рязань пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом RZN.info сообщили в региональном УМВД.
ДТП
По предварительным данным, 43-летний житель Московской области, управляя автомобилем Peugeot, ехал в Рязань и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Polo, под управлением 39-летнего рязанца.
Peugeot въехал в стоящий на полосе встречного движения автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 34-летний мужчина, и грузовой DAF под управлением 46-летнего жителя Владимирской области.
31-летнюю рязанку из автомобиля Kia, а также четырехлетнего и 11-летнего пассажиров госпитализировали. Также в больницу обращались родители девятимесячного ребенка из машины Peugeot.