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14:40, 10 мая 2018 640
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В Дядькове построят ясли на 60 детей

В Дядькове построят ясли на 60 детей

В Дядькове построят ясли на 60 детей. Во вторник, 9 мая, официально опубликовали полный список дополнительных мест в детсадах для детей от двух до трех лет.

Всего в 2019 году в Рязанской области появится 530 новых мест в яслях.

Помимо возведения нового здания в Дядькове планируется пристроить ясельные группы к пяти детсадам в Рязани: 80 мест в детских садах №№ 154 (улица Интернациональная), 139 (улица Шевченко), 146 (улица Магистральная), 106 (улица Крупской), 60 мест в №150 (Касимовское шоссе).

Группы пристроят и к двум детсадам в Рыбном: №10 «Золотая рыбка» — 60 мест и №3 «Светлячок» — 30 мест.


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