В Дядькове построят ясли на 60 детей. Во вторник, 9 мая, официально опубликовали полный список дополнительных мест в детсадах для детей от двух до трех лет.
Всего в 2019 году в Рязанской области появится 530 новых мест в яслях.
Помимо возведения нового здания в Дядькове планируется пристроить ясельные группы к пяти детсадам в Рязани: 80 мест в детских садах №№ 154 (улица Интернациональная), 139 (улица Шевченко), 146 (улица Магистральная), 106 (улица Крупской), 60 мест в №150 (Касимовское шоссе).
Группы пристроят и к двум детсадам в Рыбном: №10 «Золотая рыбка» — 60 мест и №3 «Светлячок» — 30 мест.